Нападающий «Торонто» Нюландер признан лучшим новичком марта в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»признан лучшим новичком марта, сообщается на официальном сайте НХЛ.20-летний шведский нападающий стал лучшим бомбардиром месяца среди новичков, набрав 14 (4+10) результативных баллов в 14 матчах. Кроме того, Нюландер установил клубный рекорд по количеству матчей подряд с набранными очками среди новичков — 12 матчей.В текущем сезоне он набрал 58 (21+37) очков в 75 играх. Нюландер второй раз становится лучшим новичком месяца, ранее ему удалось это сделать в октябре.