Стэмкос: вернусь в состав «Тампы», когда буду уверен в своих силах

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»заявил, что ещё не готов вернуться в состав. Он пропустил четыре с половиной месяца после операции на колене и недавно возобновил тренировки с командой.«Никогда не знаешь, когда будешь готов вернуться. Это может быть в матче с „Далласом“, а может уже не в этом сезоне. Я вернусь, когда буду уверен в своих силах.Делаю всё, что от меня требуется. Восстановление — это процесс. Я слежу за ощущениями в колене после серьёзной тренировки, во время выходных. В какие-то дни чувствую себя хорошо, в другие — не очень. Мне надо понять, какие ощущения сейчас являются нормой, по крайней мере на остаток сезона», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.