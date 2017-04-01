Кучеров: Стэмкос поддерживает нас, когда он вернётся, «Тампа» станет сильнее

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал скорое возвращение в состав капитана, который возобновил тренировки с командой.«Для нас и особенно для Стэмкоса очень важно, что он может тренироваться с командой, быть с нами. Он часть команды, наш капитан. Он поддерживает нас, разговаривает, придаёт положительных эмоций. В какой-то момент он вернётся в состав и это сделает нас сильнее», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.