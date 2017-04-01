Стал известен состав женской сборной России на матч ЧМ-2017 с США

Стал известен состав женской сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. В состав нашей команды вернулись Анна Шохина и Ольга Сосина, пропускавшие первый матч из-за дисквалификации.В первый игровой день россиянки одержали волевую победу над Финляндией (2:1), а американки переиграли сборную Канады (2:0).Сорокина (Морозова);Баталова – Шибанова, Белякова – Смоленцева – Сосина;Гончаренко — Пирогова, Дергачёва – Штарёва – Шохина;Лобова – Щукина, Гаврилова — Вафина — Малявко;Ганеева, Митрофанова — Кадирова — Скиба, Дюпина.