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Стал известен состав женской сборной России на матч ЧМ-2017 с США

1 апреля 2017, суббота. 22:22. Хоккей
Стал известен состав женской сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. В состав нашей команды вернулись Анна Шохина и Ольга Сосина, пропускавшие первый матч из-за дисквалификации.

В первый игровой день россиянки одержали волевую победу над Финляндией (2:1), а американки переиграли сборную Канады (2:0).

Россия:
Сорокина (Морозова);
Баталова – Шибанова, Белякова – Смоленцева – Сосина;
Гончаренко — Пирогова, Дергачёва – Штарёва – Шохина;
Лобова – Щукина, Гаврилова — Вафина — Малявко;
Ганеева, Митрофанова — Кадирова — Скиба, Дюпина.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Хоккей
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