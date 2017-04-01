Шумаков: несмотря на крупный счёт, матч с Латвией получился упорным

Нападающий олимпийской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Латвии в товарищеском матче (5:0).«Несмотря на итоговый крупный счёт, считаю, что матч получился упорным. Обе команды бились. Пришлось непросто, так как у нас многие ребята давно не имели игровой практики. Может, поэтому не реализовали все свои моменты, ведь могли выжать и побольше. Вдобавок в третьем периоде при счёте 5:0, наверное, немножко расслабились. О том, что вратарь Кареев впервые в карьере играл за сборные России, я не знал. Тогда он вдвойне молодец. Отыграл сегодня хорошо, выручал насВторая игра всегда сложнее, особенно, когда накануне выигрываешь с крупным счётом. Наверняка борьба будет упорнее – будем готовиться», — цитирует Шумакова пресс-служба ФХР.