Фефелов: приглашение Захаркина в «Югру» говорит о серьёзных задачах клуба

Нападающий «Югры»прокомментировал возможное сокращение количества клубов в КХЛ и поделился своими ожиданиями от работы с«Для любого клуба большая удача, когда получается пригласить топ тренера. Все знают, что Игорь Владимирович умеет работать не только с опытными игроками, но и с молодыми хоккеистами, раскрывает их потенциал. В «Югре» амбициозное руководство, клуб ставит серьёзные задачи. Думаю, «Югру» в ближайшее время ждёт подъём. Что я могу сказать по своему будущему? Пока я не могу вам ничего ответить. Конечно, хотелось бы поработать под руководством Игоря Владимировича. Для меня это был бы огромный опыт, но пока ничего не могу сказать.Возможное сокращение клубов в КХЛ? Надеюсь, «Югру» это не коснется. Клуб начинает свой путь в КХЛ. Болельщики, которые приходят на стадион, любят и, главное, разбираются в хоккее. Приглашение Захаркина говорит о том, что клуб ставит серьёзные задачи», — сказал Фефелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».