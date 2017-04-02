Нападающий «Питтсбурга» Куниц выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»выбыл с травмой нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды«У Куница травма нижней части тела. Сейчас мы не знаем приблизительных сроков его возвращения в строй», — приводятся слова Салливана в официальном «твиттере» клуба.Куниц принял участие в последнем матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б). В составе команды из-за травм также отсутствуют нападающие Евгений Малкин и Карл Хагелин. В текущем сезоне Куниц набрал 29 (9+20) очков в 71 матче.