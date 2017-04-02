«Даллас» одержал победу над «Каролиной», Лехтонен оформил шат-аут

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» со счётом 3:0.На 25-й минуте Джейсон Спецца вывел гостей вперёд. «Даллас» удерживал минимальное преимущество вплоть до 59-й минуты, когда «Калгари» снял с игры голкипера Кэма Уорда. Отыграться «Каролина» не сумела, а «Даллас», напротив, воспользовался ситуацией и отправил в пустые ворота ещё две шайбы. Отличились Девин Шор и Джон Клингберг.Голкипер «Старз» Кари Лехтонен оформил шат-аут, отразив все 24 броска от «Харрикейнз».