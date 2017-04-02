«Торонто» одолел «Детройт», Зайцев набрал 1 очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде выиграл у «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4.Густав Нюквист на 15-й минуте вывел вперёд хозяев, но во втором периоде Остон Мэттьюс (с передачи) восстановил равновесие, а Митчелл Марнер и Вильям Нюландер сделали счёт 3:1 в пользу «Торонто».Ник Дженсен и Николас Кронвалль подарили болельщикам «Ред Уингз» на избежание поражения. Джеймс ван Римсдайк вернул лидерство «Торонто», а Мэттьюс его упрочил. Окончательный счёт установил Майк Грин.