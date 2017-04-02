Пелино: «Магнитка» вышла на пик формы к плей-офф

Тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал выход своей команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина, второй за последние два сезона и третий за последние четыре.«Мы знали, что должны играть уверенно, так как у них очень опасная команда. Наши парни были готовы и показали свой уровень. Сделали много блоков, здорово показали слаженную командную игру.За счёт чего «Металлург» так хорош в движении? Благодаря фундаменту, заложенному на предсезонке. Ребята хорошо готовы физически, команда вышла на пик формы к плей-офф. Мы всё делаем для ребят, и они возвращают нам этот вклад действиями на льду.Это часть работы команды – ловить отскоки, блокировать их нападающих под воротами. Хочу ещё раз отметить соперника. Казань – элитная команда, с большими традициями. Каждая игра была битвой, в этом и есть магия плей-офф, когда любая команда может обыграть любую.Каждый хочет как можно скорее завершить серию и пройти в следующий раунд. Личная мотивация и стимулирование со стороны клуба куда важнее, чем продажи домашней арены. Каждый раз, когда наши ребята надевают коньки и выходят на лёд, они хотят выиграть», – передаёт слова Пелино «БИЗНЕС Online».