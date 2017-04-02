Президент «Калгари»: не собираемся никому угрожать, клуб просто переедет

Президент «Калгари Флэймз»сообщил, что клуб может переехать, если не решится вопрос со строительством новой домашней арены. Арена Scotibank Saddledome построена в 1983 году. В 2013 году она сильно пострадала от наводнения в провинции Альберта. У «Калгари» были сложные отношения с руководством города, которое не раз заявляло, что не хочет выделять бюджетные средства на строительство новой арены.«Мы не собираемся никому угрожать, мы просто переедем, и на этом всё закончится. И я делаю всё возможное, чтобы этого не случилось. Если более влиятельные люди не понимают, что клуб является неотъемлемой частью социальной, экономической и культурной жизни города, то кто мы такие, чтобы спорить с ними?» – цитирует Кинга CBC.