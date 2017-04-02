Светлов: для «Магнитки» принципиально не уходить в длинные серии

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренерподелился ожиданиями от финала розыгрыша Кубка Гагарина «Магнитка» — СКА. Серия возьмёт старт 8 апреля.«Магнитка» с сентября по апрель не позволяла усомниться в своем превосходстве — и только августовский отрезок не удался. Что касается Запада, то и здесь именно СКА весь сезон был явным фаворитом. Плей-офф показал, что ЦСКА выложился рановато, на серию с «Локомотивом» его не хватило. Может быть, по сумме всех факторов — состав, его баланс и качество, длина скамейки, — чуть выше шансы СКА. Но у «Магнитки» преимущество своего льда, что в плей-офф и особенно в финале — существенный фактор.СКА весь сезон немножко мешают недельные паузы, которые регулярно возникают в календаре. В плей-офф-2017 все матчи номер один получились для СКА самыми сложными. Это мы видели во всех сериях — с «Витязем», московским «Динамо», когда армейцы потерпели единственное поражение в этом плей-офф, «Локомотивом». Предположу, что и первая встреча финала будет для СКА очень сложной. Восемь дней — это отдельная мини-предсезонка. Скажем, Ковальчуку и Дацюку во время таких каникул нужна одна нагрузка, а, условно, Прохоркину или Барабанову — совсем другая. Это очень тонкий баланс, который каждый раз, где-то, может быть, рискуя, нужно находить.«Металлург» — особая команда, в которой под 90 процентов шайб забивает одно, очень опытное звено. В принципе возрастным Мозякину или Зарипову паузы особо не мешают — эти мастера умеют моментально включиться и сделать результат. Для них более принципиально не уходить в длинные серии и экономить силы — в отличие от СКА, в котором может забить каждое из пяти звеньев и в котором нагрузка распределена более равномерно.Турнир из-за затяжных пауз теряет свой ритм, смотрится не идеально.Лигу здесь винить не в чем, она скорее заложник ситуации — никто ведь не предполагал, что в этом плей-офф вообще не будет седьмых матчей, да и игр номер шесть наберется две-три. Не сказал бы, что между нынешними участниками плей-офф — пропасть в мастерстве. Скорее всего так сложились обстоятельства, и Лига стала жертвой случая», — цитирует Светлова Russia-Hockey.