С. Терещенко: даже при 3-0 в серии нельзя давать сопернику почувствовать игру

Защитник магнитогорского «Металлурга» Сергей Терещенко прокомментировал выход своей команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина, который возьмёт старт 8 апреля. Соперник — СКА. Уральская команда в третий раз за последние четыре сезона выходит в финал.«Никто не хочет никого травмировать умышленно, все стараются играть жёстко, но чисто. У нас тоже травмированные, так что всем здоровья. 3-0 в серии порою расслабляет. Даже при таком счёте никак нельзя давать сопернику почувствовать игру, может плачевно закончиться. Мы играли каждый матч на победу, очень строго, и это дало результат, выиграли», – передаёт слова Терещенко «БИЗНЕС Online».