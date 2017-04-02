Скабелка: разговаривали о комплектовании «Авангарда», по штабу идут переговоры

Главный тренер «Авангарда»прибыл в Омск и рассказал о ближайших планах.«Неожиданно. Не предупредили, что будет встреча. Спасибо, очень приятно. Первоочередная задача? Познакомиться с игроками, вникнуть в структуру клуба, познакомиться с персоналом. Будет трёхнедельный сбор. Первую неделю будем тренироваться все вместе, а дальше посмотрим — может быть, кого-то освободим из тех, кто постарше. Нам очень важно посмотреть молодёжь, наш ближайший резерв, на кого мы можем рассчитывать в следующем сезоне.Смотрел все матчи плей-офф. Пожелания по составу? Уже начали разговаривать по поводу комплектования команды. Тренерский штаб? Ведутся переговоры. Как определимся — сообщим», — цитирует тренера клубное телевидение.