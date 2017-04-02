Радулов: я не так часто забиваю победные голы

Нападающий «Монреаль Канадиенс»прокомментировал итоги победного выездного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 ОТ), в котором он забросил решающую шайбу.«Победный гол – это хорошо, в этом сезоне у меня не так часто получалось забрасывать решающие шайбы. Считаю, что мы провели хороший матч и заслужили победу. В овертайме наш капитан Макс Пачьоретти сделал мне отличную передачу, всё сработало хорошо. Мы рады этим двум очкам», — приводит слова Радулова официальный сайт клуба.В текущем регулярном чемпионате на счету Александра 52 (17+35) очка в 73 матчах и 2 победных гола.