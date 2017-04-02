НХЛ хочет принять решение по Олимпиаде в ближайшие 7-10 дней

Национальная хоккейная лига может объявить своё решение о возможном участии в Олимпийских Играх — 2018 в Пхёнчхане в ближайшие 7-10 дней – об этом сообщает канадская телекомпания Sportsnet. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил о том, что ждёт ответа от НХЛ до конца апреля, но руководство лиги не хочет, чтобы олимпийский вопрос затмевал собой стартующий 12 апреля розыгрыш Кубка Стэнли.
Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн и ряд руководителей клубов НХЛ критически отозвались о перспективе участия в Играх-2018, но с большой заинтересованностью отнеслись к Олимпиаде-2022 в Пекине.
>>> Беттмэн: клубы НХЛ не хотят отпускать игроков на ОИ, не получая от этого выгоды