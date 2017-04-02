Генменеджер «Филадельфии»: отправили Нойвирта в больницу из предосторожности

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что вратарь Михал Нойвирт был доставлен в больницу, где находится до сих пор и чувствует себя нормально. Во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) голкипер потерял сознание в середине первого периода.
«Мы отправили его в больницу по соображениям предосторожности. До сих пор всё было хорошо», — цитирует ESPN Хекстолла.
Также функционер рассказал, что Нойвирт не сыграет в ближайшем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
>>> Вратарь «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси»