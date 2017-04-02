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Генменеджер «Филадельфии»: отправили Нойвирта в больницу из предосторожности

2 апреля 2017, воскресенье. 10:17. Хоккей
Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что вратарь Михал Нойвирт был доставлен в больницу, где находится до сих пор и чувствует себя нормально. Во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) голкипер потерял сознание в середине первого периода.

«Мы отправили его в больницу по соображениям предосторожности. До сих пор всё было хорошо», — цитирует ESPN Хекстолла.

Также функционер рассказал, что Нойвирт не сыграет в ближайшем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

>>> Вратарь «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Филадельфия Флайерз
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