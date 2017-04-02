Мэттьюс, Макдэвид и Лехтонен – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.Третьей звездой стал голкипер «Даллас Старз», сыгравший на ноль в матче с «Каролина Харрикейнз» (3:0) при 25 сейвах.Второй звездой назван капитан «Эдмонтон Ойлерз», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ).Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:4).