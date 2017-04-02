Баталова: ключевым эпизодом матча с американками я бы назвала третий гол

Защитник женской сборной Россиипрокомментировала разгром от американок (0:7) на групповом этапе ЧМ-2017.«В каких-то моментах расслабились, потеряли концентрацию под конец периодов. До этого держались, а тут сами же допустили ошибки: где-то отошли от тактики, нарушили тренерскую установку, где-то сломя голову побежали атаковать, хотели забить. В итоге получили контратаки, которые сопернику удалось реализовать. Они тоже ошибались, и у нас были моменты. Просто где-то не хватило мастерства, где-то концентрации, поэтому не смогли забить.Ключевым эпизодом я бы назвала третью пропущенную шайбу, которую американки забросили, едва вышли на смену после второго гола. Девчонки не разобрались в том моменте, помешали друг другу выбросить шайбу, и тут же получили ещё один гол в свои ворота. Это повлияло эмоционально», — цитирует Баталову официальный сайт ФХР.