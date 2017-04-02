Вандевельде: я рад, что Нойвирт двигался, покидая лёд

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Крис Вандевельде прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0), когда вратарь «Флайерз» Михал Нойвирт потерял сознание и покинул лёд на носилках.
«Очень страшно видеть, как твой вратарь падает на ровном месте. Не знаю, что там произошло: обморок, головокружение или что-то ещё. Но это было довольно страшно. Я рад, что он двигался, покидая лёд», — цитирует хоккеиста ESPN.
>>> Вратарь «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси»