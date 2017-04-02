Гаврилова: пара ошибок — и три пропущенных гола привезли сами себе в матче с США

Нападающий женской сборной Россиипрокомментировала разгром от команды США (0:7) в матче группового этапа ЧМ-2017.«Сегодня у нас не получилось многое. Хотели ловить соперниц в средней зоне, и, в принципе, по большей части это удавалось. Но двадцать секунд в конце второго периода, двадцать — в конце третьего, пара ошибок, и в итоге три пропущенных гола привезли сами себе.У нас тоже были хорошие моменты, например, в большинстве пять на три. В целом же американки очень активно двигаются, у них хорошее катание. Нам надо быстрее принимать решения. Система, по которой мы играем, требует терпения, а иногда всё равно хочется где-то поддавить. Нужно сделать выводы из сегодняшнего матча и двигаться дальше», — цитирует Гаврилову официальный сайт ФХР.