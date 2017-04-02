Будро: первые десять минут матча с «Нэшвиллом» «Миннесота» играла хорошо

Главный тренер «Миннесота Уайлд»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (0:3).«Первые десять минут мы играли хорошо. После этого мы проигрывали единоборства. Ты не получишь большинство, если не будешь заставлять соперника ошибаться.Вы действительно думали, что мы в каждой игре будем позволять бросать по своим воротам не больше 19 раз? Такое не случится. На этой арене «Предаторз» бросает из любой позиции, при первой возможности. Если вы сможете позволить «Нэшвиллу» нанести 18-19 бросков на их льду, то это значит, что он просто не вышел играть.