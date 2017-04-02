Столаж: я рад, что Нойвирт в порядке и «Флайерз» выиграли

Вратарь «Филадельфия Флайерз» Энтони Столаж признался, что не испытывал таких эмоций, как после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). В первой трети матча он вышел на лёд вместо Михала Нойвирта. Чешский голкипер потерял сознание и был доставлен в больницу.
«Никогда не испытывал ничего подобного. Это был вихрь эмоций. Я рад, что Нойвирт в порядке и мы выиграли», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
>>> Вратарь «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси»