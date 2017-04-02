Шохина: проигрываем американкам тактически, допускаем ненужные ошибки

Форвард сборной Россиипрокомментировала поражение от команды США (0:7) на групповом этапе ЧМ-2017.«Мы ходили посмотреть матч канадок с финками. Могу отметить по нему, что в «физике» канадки явно уступают американкам.Предполагаю, что команде просто не удалось отыграть в полную силу все 60 минут матча, в некоторых эпизодах вообще расслабились и не выполнили установку тренера до конца. Просто проигрываем тактически, допускаем ненужные ошибки. Может, сказывается усталость или где-то смены переигрываем, побежали забивать, а соперники нас начали ловить на контратаках», — цитирует Шохину ТАСС.