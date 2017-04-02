Защитник «Оттавы» Сеси получил травму в матче с «Виннипегом»

Защитник «Оттава Сенаторз» Коди Сеси получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:4). Игрок покинул лёд во втором периоде после того, как получил повреждение нижней части тела в борьбе за шайбу за воротами.Главный тренер «Сенаторз» Ги Буше сообщил, что игрок пропустит как минимум следующий матч команды. У «Сенаторов» сейчас травмированы два других основных защитника – Эрик Карлссон (верхняя часть тела) и Марк Мето (повреждение пальца).