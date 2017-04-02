Секач: нужно было вернуть уверенность, в «Ак Барсе» я многому научился

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач подвёл итоги сезона, высказался о своём будущем и поделился ожиданиями от финальной серии КХЛ.
«Я не из тех, кто верит в удачу или в везение в спорте, поэтому не буду списывать наши поражения на это. Это только мешает тебе идти вперёд и развиваться. А причины… Все матчи, кроме последнего, были напряжённые, даже когда мы проиграли со счётом 0:2 в Магнитогорске. Мы допускали ошибки, и это не столько «Металлург» забивал нам, сколько мы сами привозили себе эти шайбы. Неправы те, кто считает, что у «Металлурга» только одна пятёрка. Остальные игроки проделывают огромную работу, делают всё, чтобы не дать сопернику забить и по возможности помочь звену Коваржа в нападении.
Нисколько не пожалел о переходе в КХЛ. Мне нужно было вернуть уверенность в себе после выступлений в НХЛ, а в «Ак Барсе» я многому научился, получил игровое время. Счастлив, что перед началом сезона я выбрал Казань. Это был достаточно хороший год для меня. Я получил удовольствие от игры в «Ак Барсе», особенно во второй части сезона и плей-офф. На днях у нас пройдёт встреча с руководством и подведение итогов года, затем я полечу в Чехию и буду готовиться к играм за национальную команду. Потом буду думать о новом сезоне. Рассмотрю предложение из Казани, взвешу все за и против. Но дать окончательный ответ сейчас не могу.
Финальная серия будет очень напряжённой и интересной. СКА сейчас играет лучше, чем несколько лет назад или в прошлом сезоне. Я видел матчи серии с «Локомотивом» и увидел изменения в лучшую сторону. Год назад у команды тоже было много звёзд, но в случае проблем она сбивалась на индивидуальную игру. А сейчас в сложных ситуациях СКА становится единой группой игроков, а в плей-офф это очень важно. Обязательно буду смотреть финальные игры, так как хоккей будет очень хорошим. А что до Коваржа, то после нашей серии я пожелал ему удачи. Будет здорово, если чешский хоккеист ещё раз выиграет Кубок Гагарина», — цитирует Секача «Р-Спорт».