Генменеджер Холланд не планирует покидать «Детройт»

не планирует покидать пост генерального менеджера «Детройт Ред Уингз». Команда не попала в плей-офф — впервые с 1990 года.«Я спросил Холланда, есть ли шанс, что он уйдёт. Кену сейчас 61 год, за плечами прекрасная карьера. Я спросил, чувствует ли он, что пришло время заняться чем-то другим. Холланд ответил отрицательно.У Кена остался ещё один год по контракту. Он планирует продолжать работу в следующем сезоне, сказал, что всё ещё любит своё дело. Этот человек был с «Детройтом» в успешные годы и хочет вернуть команду на прежний уровень», – отметил журналист Эллиотт Фридман.