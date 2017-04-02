Кожевников: наш хоккей ничего не потеряет, если «Кузня» и «Югра» будут в ВХЛ

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о сокращении КХЛ и будущем «Югры» и «Металлурга» Нк.«Сейчас, в принципе, оптимальное количество команд в лиге. Проблема только в том, что есть финансово неблагополучные клубы, из-за этого постоянно в напряжении игроки, лига, федерация, профсоюз. Сначала команды дают финансовые гарантии, а потом хоккеисты по полгода без зарплаты сидят. Нужно стремиться решить эти проблемы, а не просто сокращать количество клубов. Проблема глобальнее.«Югра и «Кузня» практически с самого начала в лиге. Если с финансами будет всё в порядке, то, конечно, должны оставаться в КХЛ. Вот «Кузня» сейчас обещает, что с финансами будет всё в порядке, а потом опять будут мучаться. Если бы «Кузня» и «Югра» играли в ВХЛ, то наш хоккей ничего бы не потерял», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.