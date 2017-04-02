Бадюков: Кудашов хотел бросить фляжку себе в ноги, но этот момент стал решающим

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о поступке главного тренера «Локомотива», бросившего на лёд бутылку с водой в третьем матче серии со СКА (1:2).«Кудашов и фляжка, почти басня Крылова. (Улыбается.) Третья встреча, третий период. К тому времени гол-красавец Красковского вывел «Локомотив» вперёд. Хоккеисты СКА начали поддавливать, нервы на пределе. И эмоций тренеров нам здесь не понять, для этого нужно самому быть там, на скамейке. Какой-то эпизод вывел Кудашова из себя. Потом он говорил, что фляжка выскользнула у него из рук… Но видно, что он взял фляжку и бросил. Я точно уверен, что Кудашов не хотел бросить её в кого-то, скорее себе под ноги. Алексей вообще не реагирует на вещи извне, это человек, который полностью отдаётся работе и полностью сконцентрирован именно на ней. Однако фляжка на льду, 2+20, и, по сути, этот момент стал решающим – СКА реализовал большинство, переведя матч в овертайм», — цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.