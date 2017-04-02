Сушинский: «Кузня» и «Югра» такие же команды, как и СКА, они должны играть в КХЛ

Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский поделился мнением о сокращении КХЛ и будущем «Югры» и «Металлурга» Нк.
«Лигу не нужно сокращать просто так, если у клуба недостаточно финансирования. По крайней мере, я не думаю, что есть задача выкинуть какие-то клубы. Конечно, для уровня хоккея всё это не очень полезно, когда есть клубы с маленькими бюджетами. Корректировка практически невозможна, существует большая разница между клубами.
«Кузня» и «Югра» такие же команды, как и СКА. У них такие же зрители, которые хотят ходить на красивый хоккей и смотреть на именитых игроков, болеть за свою команду. Поэтому лишать их этого будет неправильно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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