Е. Медведев: если Мозякин и Зарипов отправятся на ОИ, то и я поеду

Защитник омского «Авангарда»поделился мнением о своём возможном участии в ОИ-2018.«Поеду ли я ещё в НХЛ? Жизнь покажет. Пока не планирую, а как всё повернётся, кто ж его знает. Повторюсь, сейчас я всей душой и сердцем в Омске и хочу показать здесь все свои лучшие качества и добиться результата.Хотелось бы поехать на Олимпиаду 2018 года в Корее? Тоже не думал об этом. Если Мозякин и Зарипов поедут, то и я поеду. (Смеётся.) С ними хоть на чемпионат мира, хоть на Олимпиаду», — приводит слова Медведева официальный сайт КХЛ.