Бадюков: КХЛ привлекает средства и массовость, сокращать число клубов нельзя

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о сокращении КХЛ.
«Ни в коем случае нельзя сокращать количество клубов. Думаю, ничего и не произойдёт. Это неправильно. Хоккей для регионов очень важен. Федеральные деньги, откуда и идут большие спонсоры, не будут выделять, если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге или в другой какой-то. Деньги идут именно под КХЛ, это бренд, который привлекает средства и массовость. В нашей стране лучше всего, чтобы как можно больше регионов было задействовано под брендом КХЛ. Другой вопрос, как менеджмент распоряжается средствами. Но разговоры о том, что в нашей лиге невысокий уровень из-за большого количества команд, это всё ерунда», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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