Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией

Стал известен состав олимпийской сборной России на второй товарищеский матч с командой Латвии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Матч начнётся в 17:00 мск, первая встреча завершилась уверенной победой российских хоккеистов со счётом 5:0.
Сорокин (Кареев);
Шумаков — Шалунов — Санников, Дыбленко — Провольнев;
Голышев — Светлаков — Ничушкин, Киселевич — Ожиганов;
Телегин — Андронов — Бурдасов, Науменков — Миронов;
Мамин — Воробьёв — Карпов, Комаров, Арзамасцев — Блажиевский.
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