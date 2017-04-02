Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на два сезона

Генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева»подписал новый контракт с клубом, соглашение рассчитано на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого специалиста.«Да, контракт продлён, срок соглашения рассчитан на два годаМатчи ХК „Салават Юлаев“ в городах Башкортостана помимо Уфы? Такую идею реализовать можно, но у КХЛ есть определённые требования к спортсооружениям, которым местные стадионы вряд ли отвечают. Мне кажется, это сложно будет сделать. У нас стадион на восемь тысяч, а в этих городах таких арен нет. Это неплохая, но сложно реализуемая на данный момент идея», — рассказал Вайсфельд.