С. Голубович: Жуков должен сыграть на юниорском чемпионате мира

Главный тренер юниорской сборной Россиирассказал о подготовке команды к юниорскому чемпионату мира по хоккею — 2017, который пройдёт в Словакии с 13 по 23 апреля.«Сбор у нас в самом разгаре, в Словакии ещё будем тренироваться. В Новогорске до отъезда проведём ещё два тренировочных занятия, сегодня к нам присоединились ребята из Северной Америки. В общем-то, состав вырисовывается. Окончательный состав назовём после 9 апреля, как пройдут товарищеские матчи.Не знаю, как смотреть на то, что матч сегодня был отменён и получилась просто тренировка. Не имеем права играть без присутствия скорой помощи, произошли накладки какие-то. Хочу извиниться перед командой соперника, всё-таки мы хозяева, и это наша вина.Лишний мандраж ещё никому не помогал, в коллективе настроение нормальное сейчас. Безусловно, мы уже знаем, как всё происходит на юниорских чемпионатах мира, опыт есть. Думаю, это сыграет положительную роль. Пока не могу сказать, есть ли проблемы, буквально сегодня-завтра должны дать ответ по Максиму Жукову, выступающему в клубе USHL. Насколько мы знаем, вопрос должен решиться в нашу сторону. Агент Свечникова за полгода договорился с клубом, то же самое было с Жуковым, но в этом случае почему-то включили заднюю скорость. Ребят из Америки толком не видел, они одни из лидеров в этом возрасте, их прогресс увидим только на чемпионате мира. Мы не пригласили только трёх человека. Максимов уже прилетел в Москву, Свечников завтра будет.В 20 лет ребята уже более взрослые и осознанные, показывают взрослый хоккей. Юниорская сборная — это самый молодой год в МХЛ. Мало кого в ВХЛ и КХЛ подпускают, поэтому у ребят мало игровой практики. Костин, Тарасов, Алексеев — серьёзные потери для сборной. Хаванов травмирован, поэтому тоже не едет. У нас такой подбор игрков, что есть два ярко выраженных звена. Мы не можем выбирать из большого числа людей, как во взрослой команде. К тому же в 1999 год был низкий уровень рождаемости, так что выбор совсем маленький», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.