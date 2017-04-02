Колтыгин: год в Северной Америке прошёл неплохо, но мог бы и лучше

Нападающий сборной России U18поделился впечатлениями от первого дня после приезда в национальную команду.«Только сегодня прибыл в расположение сборной, пока немного тяжеловато из-за акклиматизации. Целых три дня не катался, хотелось поскорее выйти на лёд, почувствовать его. Но сейчас с каждым днём будет становиться лучше. В команде всех знаю, очень рад видеть всех ребят и тренерский штаб. Скучал по русской команде, постараюсь помочь сборной на турнире. Ребята хорошо приняли. Тренировался в тройке с Ваней Чеховичем и Кириллом Поповым. Год в Северной Америке? Прошёл неплохо, но мог бы и лучше. Считаю, что прибавил, чувствую себя увереннее», — цитирует Колтыгина официальный сайт ФХР.