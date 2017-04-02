Рубинчик: сборная U18 не станет ни к кому относиться предвзято, будем биться

Защитник сборной России U18поделился впечатлениями от тренировок с командой.«Настроение отличное. Мы с Димой Саморуковым и Ярославом Алексеевым не так давно прибыли из Канады, но уже успели проделать большой объём работы. Буду ли я увереннее на этом чемпионате мира благодаря году в Канаде? Считаю, что да. Я всегда любил играть в силовой манере, но уже первые смены первого матча за канадскую команду показали, что надо играть еще проще и еще жестче. Поможет ли нам опыт выступления на ЮЧМ? Думаю, да, пойдёт на пользу. Но мы не станем ни к кому относиться предвзято, будем биться со всеми», — цитирует Рубинчика официальный сайт Федерации хоккея России.