Вратарь «Филадельфии» Нойвирт отпущен из больницы, все показатели в норме

Вратарь «Филадельфии Флайерз»выписан из больницы, информирует официальный «твиттер» «лётчиков». Как сообщается, все показатели игрока в норме, вскоре ему предстоит пройти ещё одно обследование.Напомним, Нойвирт был госпитализирован после того, как потерял сознание прямо на льду во время матча с «Нью-Джерси Дэвилз». По предварительной информации, чешский игрок был простужен, во время игры у него поднялась температура и началось обезвоживание, из-за чего он ненадолго потерял сознание.