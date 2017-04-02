Гол Панарина не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Бостоном»

«Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене потерпел поражение в матче с «Бостон Брюинз», встреча завершилась со счётом 2:3. «Бостон», ведущий борьбу за попадание в плей-офф, одержал пятую победу подряд.Заброшенными шайбами в составе «Чикаго» сумели отметиться Артемий Панарин, забивший свой 29-й гол в сезоне, и Джордин Туту. У «Брюинз» голы на свой счёт записали Райан Спунер, Патрис Бержерон и Кеван Миллер. Вратарь «мишек» Антон Худобин отразил 41 бросок по своим воротам из 43.