Гол Панарина не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Бостоном»

«Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене потерпел поражение в матче с «Бостон Брюинз», встреча завершилась со счётом 2:3. «Бостон», ведущий борьбу за попадание в плей-офф, одержал пятую победу подряд.
Заброшенными шайбами в составе «Чикаго» сумели отметиться Артемий Панарин, забивший свой 29-й гол в сезоне, и Джордин Туту. У «Брюинз» голы на свой счёт записали Райан Спунер, Патрис Бержерон и Кеван Миллер. Вратарь «мишек» Антон Худобин отразил 41 бросок по своим воротам из 43.
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Заполучить Панарина не отказались бы многие клубы НХЛ. А кого возьмёшь в свой состав ты?