Директор скаутского бюро: травмы Патрика не повлияют на его позиции на драфте

Директор Центрального скаутского бюро НХЛподелился мнением о том, что фаворит драфта-2017пропустил 35 матчей регулярного чемпионата и весь плей-офф.«То, что случилось с Ноланом, это часть игры, клубы это понимают, и разговоры на эту тему на драфте будут вестись. Но после многочисленных разговоров с людьми из НХЛ могу сказать, что это никак не повлияет на позиции Нолана.Травмы — часть хоккея, и Нолану не повезло, что в год драфта ему пришлось пропустить столько времени. Травмы, которые он получил, требуют времени на восстановление. Он должен полностью выздороветь», — цитирует Марра официальный сайт лиги.