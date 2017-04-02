Тарасенко: своей игрой недоволен, я должен играть лучше

Нападающий «Сент-Луис Блюз»выразил уверенность, что ему необходимо играть лучше.«Своей игрой я недоволен. Я должен играть лучше. В частности – матч против «Колорадо». Мы уступили во многом из-за того, что я не использовал свои хорошие моменты.Скорее всего, в первом раунде нас будет ждать „Миннесота“. На этом этапе главное – попасть в плей-офф. Если хочешь взять кубок Стэнли, то должен быть готов к тому, что побеждать надо всех. И без разницы, в каком порядке. А вообще чем больше об этом думаешь, тем меньше получается. Надо концентрироваться на каждом конкретном матче», — цитирует Тарасенко «Советский спорт».