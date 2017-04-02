Браташ: начало было хорошим, а дальше решили, что матч доиграется сам собой

Главный тренер олимпийской сборной Россииподелился впечатлениями после второго выставочного матча с командой Латвии (2:1).«Начало получилось хорошим. Вышли на лёд с высокой концентрацией и быстро повели 2:0. А дальше, видимо, решили, что матч доиграется сам собой, хотя такого не бывает. В третьем периоде перестроили мозги, но тем не менее удержать победу стоило большого труда», — приводит слова тренера официальный сайт Федерации хоккея России.