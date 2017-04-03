Сорокин: знали, что Латвия прибавит перед своими зрителями

Вратарь олимпийской сборной Россииподелился впечатлениями после товарищеского матча с Латвией (2:1).«Начали удачно, быстро забросили две шайбы. Знали, что соперник постарается прибавить, так как два матча без голов перед своими зрителями вряд ли кого-то могут устроить. С помощью партнёров во втором периоде вроде бы справились с давлением соперника, но одну шайбу в концовке всё-таки пропустили. Хорошо, выстояли в дальнейшем и в итоге одержали две победы», — цитирует Сорокина официальный сайт ФХР.