Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Нэшвилл»

«Сент-Луис Блюз» одержал уверенную победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.В составе «Сент-Луиса» отличились(6-я минута), Александер Стин (21), Дэвид Перрон (27) и Джоэл Эдмундсон (49). За «Нэшвилл» шайбу забросил Райан Джохансен (12).Нападающий «Блюз» Иван Барбашев провёл на льду 13 минут.Эта победа стала для «Сент-Луиса» седьмой в последних девяти играх.