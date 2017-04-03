«Тампа» выиграла у «Далласа», Наместников и Кучеров набрали по 1 очку

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.В составе «Тампы» дублем отметился Адам Эрне (12-я и 55-я минуты), ещё по голу забили Брэйдон Коберн (40), Брэйден Пойнт (46), Ондржей Палат (54) и Антон Строльман (60). За «Даллас» шайбы забросили Джемел Смит (22), Джейсон Спецца (31) и Бретт Ритчи (57).Нападающие «Лайтнинг»сделали по одному результативному пасу.