Помогать Епанчинцеву в «Спартаке» будут Рябыкин и Костючёнок

Как стало известно «Чемпионату», помощниками Вадима Епанчинцева, который в скором времени официально возглавит московский «Спартак», станут Дмитрий Рябыкин и Виктор Костючёнок.
Рябыкин известен по работе с омским «Авангардом», в которым он трудился с 2016 года в роли ассистента главного тренера. Костючёнок в сезоне-2009/10 выступал за московский «Спартак», защитник долгое время был основным игроком сборной Беларуси, выступал на чемпионатах мира и Олимпиаде. Епанчинцев знаком с ним по совместной работе в «Сарыарке». Тренером вратарей продолжит работать шведский специалист Стефан Перссон.
Даниил Марков, Виктор Игнатьев и Алексей Ярушкин покинут тренерский штаб команды.
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