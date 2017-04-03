Помогать Епанчинцеву в «Спартаке» будут Рябыкин и Костючёнок

Как стало известно «Чемпионату», помощниками, который в скором времени официально возглавит московский «Спартак», станутРябыкин известен по работе с омским «Авангардом», в которым он трудился с 2016 года в роли ассистента главного тренера. Костючёнок в сезоне-2009/10 выступал за московский «Спартак», защитник долгое время был основным игроком сборной Беларуси, выступал на чемпионатах мира и Олимпиаде. Епанчинцев знаком с ним по совместной работе в «Сарыарке». Тренером вратарей продолжит работать шведский специалист Стефан Перссон.Даниил Марков, Виктор Игнатьев и Алексей Ярушкин покинут тренерский штаб команды.