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Курьянов: север, команда без легионеров, много молодых — и приезжает Захаркин

3 апреля 2017, понедельник. 09:20. Хоккей
Нападающий «Югры» Антон Курьянов поделился ожиданиями от следующего сезона под руководством Игоря Захаркина. Также хоккеист высказался о текущих событиях в плей-офф КХЛ.

«Назначение Захаркина? Это действительно интересная новость. Через день после гала-матча в Ханты-Мансийске, посвящённого 10-летию «Югры», знакомые позвонили мне на мобильный. Спрашивают: «А это правда, что команду возглавил Игорь Владимирович?» Честно говоря, я ничего об этом не слышал, а потому отшутился. Через день прилетаю домой в Омск — и вижу новость на нашем официальном сайте. Север, команда без легионеров, много молодых — и сюда приезжает Игорь Владимирович. Конечно, и удивился, и обрадовался. Мы не решили задачу — не вышли в плей-офф. Итог неутешительный, но, с другой стороны, отправляемся в отпуск на мажорной ноте. Говорю о недавнем празднике хоккея в Ханты-Мансийске, когда при переполненных трибунах нашей арены провели матч сборной «Югры» всех времён и «Легенд хоккея».

Перевод в ВХЛ? Никто в команде всерьёз его не воспринимает. Наш генеральный директор Василий Филипенко в СМИ всё чётко объяснил. «Югра» фактически уже готовится к предстоящему сезону и настроена очень серьёзно. По энергетике ребят чувствую, что нас ждёт яркий сезон.

В прошедшем сезоне мы мало забивали, в одну шайбу уступили около 20 матчей, многие со счётом 0:1, 0:2. Не сомневаюсь, что теперь подтянем атаку, будем играть в веселый хоккей, который так нравится болельщикам. Наша главная цель — попадание в плей-офф. Усилив игру в атаке, этой цели, уверен, добьёмся. Ближе к середине апреля у нас в Ханты-Мансийске состоится сбор, там тренеры и раздадут всем «домашние задания».

Огорчился за «Локомотив», который в серии против СКА, показалось, проиграл не столько сопернику, сколько самому себе. Очевидно, что у Ярославля появился комплекс Питера — восемь кубковых поражений подряд. На Востоке 0-4 где-то отражает ход игры, хотя Казань старалась цепляться. На мой взгляд, её подкосила травма Александра Свитова, от которого очень многое зависит. Нет Свитова — нет и волшебного пенделя. Финал? Равная серия», — цитирует Курьянова Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Югра Антон Курьянов Игорь Захаркин
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