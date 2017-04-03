«Эверетт» и «Виктория» сыграли самый длинный матч в истории WHL и CHL

В первом раунде плей-офф Западной хоккейной лиги был сыгран самый длинный матч в истории WHL и CHL. «Эверетт» и «Виктория» (3:2 5 ОТ, 4-2 в серии) в шестом матче серии сумели определить победителя только в пятом овертайме. Общая продолжительность матча составила 151 минуту 36 секунд.Победу «Силвертипс» матче и в серии принёс точный бросок форварда Кэла Бабича. Первой звездой матча был назван голкипер «Эверетта» Картер Харт, отразивший 64 броска из 66. Его визави Гриффин Аутхаус, ставший второй звездой, справился с 72 бросками из 75.