Нападающий Йормакка остаётся в «Йокерите»

«Йокерит» продлил контракт с нападающим. Об этом информирует официальный сайт финского клуба Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что соглашение рассчитано на два сезона.В сезоне-2016/17 нападающий провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 43 матча и набрал в них 26 (13+13) очков при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету игрока 3 матча, ноль очков и показатель полезности «-2». Финская команда вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив ЦСКА 0-4 в серии.