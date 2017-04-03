Худобин: я всего лишь во второй раз за пять лет стал звездой матча, очень рад

Вратарь «Бостон Брюинз»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).«Всё прошло замечательно. Я немного волновался вначале, так как не было предыгровой раскатки, однако ребята проделали большую работу, и я смог расслабиться. Как мне удалось справиться с волнением? Перед игрой просто сказал себе: «Будь что будет». Да, без раскатки довольно сложно, однако у нас хорошая команда. Просто отпустил ситуацию и старался сфокусироваться на каждом следующем броске. Если это моя игра, то она таковой и станет.Получил ли я удовольствие от игры? Конечно. Хоккей вообще весёлая игра. Тем более когда встречаешься с такой командой и становишься звездой встречи. Я всего лишь во второй раз за пять лет стал звездой встречи. Очень этому рад», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.